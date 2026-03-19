Serie C Carpi-Pineto e quella sfida tra assi che non c’è più Quattro mesi dopo Cortesi e Bruzzaniti altrove

Sabato al 'Cabassi' si sfideranno nuovamente Carpi e Pineto, quattro mesi dopo l'ultima partita tra le due squadre. In quell'occasione, Cortesi e Bruzzaniti erano ancora in campo per il Carpi, ma ora sono altrove. La partita si presenta come un nuovo capitolo di un confronto che ha visto cambiamenti importanti nelle rose. La sfida tra le due formazioni è attesa con curiosità dai tifosi.

CARPI Quando Pineto e Carpi, di fronte sabato al ’Cabassi’, si affrontarono quattro mesi fa in Abruzzo nella gara di andata (15 novembre) sotto i riflettori andò sui due fronti la sfida fra Matteo Cortesi e Giovanni Bruzzaniti, allora capocannonieri del girone con 5 reti a testa al fianco di D’Uffizi (Ascoli), Dubickas (Ternana) e Tenkorang (Ravenna). Un duello che segnò anche la gara sul campo, visto che Bruzzaniti firmò con una ripartenza letale il successo 1-0 del Pineto e Cortesi nella ripresa fallì il rigore del possibile pareggio biancorosso. Quattro mesi dopo uella sfida non si potrà ripetere perché entrambe le società hanno dovuto cedere a gennaio alle richieste dei loro due ’assi’ per essere venduti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi-Pineto e quella sfida tra assi che non c’è più. Quattro mesi dopo Cortesi e Bruzzaniti altrove Articoli correlati Serie C Il Carpi a Campobasso senza CortesiComincia ufficialmente oggi a Campobasso (ore 17,30) il nuovo corso del Carpi senza Matteo Cortesi. Serie C. Carpi in ansia per Cortesi . Rischia fino a un mese di stopCARPI Matteo Cortesi (foto) effettuerà nelle prossime ore gli esami per stabilire l’entità dell’infortunio di Alessandria. Contenuti e approfondimenti su Serie C Carpi Pineto e quella sfida tra... Temi più discussi: Calcio serie C, Nebuloso nel finale firma la rete del ritorno al successo del Pineto; Carpi- Pineto: info biglietti; Serie C, le gare della 32^ giornata su Sky; Vis Pesaro vs SPAL: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone B 2024-2025. Serie C. Carpi-Pineto e quella sfida tra assi che non c’è più. Quattro mesi dopo Cortesi e Bruzzaniti altroveCARPI Quando Pineto e Carpi, di fronte sabato al ’Cabassi’, si affrontarono quattro mesi fa in Abruzzo nella gara di ... sport.quotidiano.net Serie C. La salvezza del Carpi ora passa dal ’Cabassi’. Cambia la Ternana che punta mister BisoliPassa dal ’Cabassi’ la salvezza del Carpi che ha bisogno ancora di 3 o 4 punti per essere certo ... msn.com vs | | info biglietteria per assistere alla sfida interna contro il Pineto Stadio " " Sabato , ore 17:30 carpicalcio.it/comunicati/car… x.com – 33^ Giornata di Serie C Sky Wifi AC Carpi Pineto | Tutte le info e le modalità per giornalisti, media e operatori https://www.carpicalcio.it/comunicati/carpi-pineto-accrediti/ - facebook.com facebook