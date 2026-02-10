Matteo Cortesi torna a giocare al ‘Cabassi’. Giovedì sera, l’ex capitano del Carpi arriverà in città con l’Arezzo, che sta volando in classifica, per affrontare i suoi vecchi compagni di squadra. La partita segna il ritorno di Cortesi in un momento importante per il Carpi, che cerca di risollevarsi dopo alcune partite difficili.

di Davide Setti CARPI Si avvicina il ritorno di Matteo Cortesi al ’Cabassi’. Giovedì sera l’ex capitano arriverà a Carpi con un Arezzo lanciato in vetta al campionato per sfidare i suoi ex compagni. Due squadre che viaggiano con venti opposti nelle vele: un maestrale da primato per i toscani che hanno vinto 5 delle ultime 6 gare e vengono da una striscia aperta di 8 risultati utili con cui hanno aumentato a 7 i punti di margine sul Ravenna secondo; una bora contraria per la squadra di Cassani, che non vince da 9 giornate in cui ha raccolto solo 4 punti. Innegabile pensare che proprio l’addio da parte di Cortesi, che di quel Carpi era leader tecnico e capocannoniere (6 reti e 6 assist in 18 presenze), sia una delle cause della crisi biancorossa che è prima di tutto crisi del gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da leader ad avversario. Il Carpi ritrova Cortesi

Approfondimenti su Carpi Corti

Il calciomercato in Serie C continua a far discutere, e il caso di Matteo Cortesi al Carpi ne è un esempio.

Matteo Cortesi si distingue come il miglior biancorosso del 2025, secondo la classifica stilata da il Resto del Carlino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Carpi Corti

Argomenti discussi: A Sky Sport: non correva dietro l'avversario come ha fatto oggi o mercoledì. Spesso c'è questo passaggio dove ti senti più responsabilizzato; Come disumanizzare l'avversario; 500 giorni dopo riecco Pessina: il Monza ribalta l’Avellino e vola al secondo posto; Sei Nazioni al via giovedì: la presentazione.

Da leader ad avversario. Il Carpi ritrova CortesiCalcio Serie C Sarà una gara ricca di significato quella di giovedì con l’Arezzo. I biancorossi infatti affronteranno per la prima volta l’ex capitano. sport.quotidiano.net

Nella Russia di Lenin essere un rivoluzionario era un concetto complesso e stratificato che richiedeva molto più della "semplice" voglia di cambiare il sistema. Lo racconta Guido Carpi nell'approfondita e ragionata biografia del grande leader bolscevico. "Leni facebook