Calcio Serie D Poggibonsi | il preparatore Geraci indica la strada giusta | A Seravezza sfida non facile I ragazzi? Sono motivati

Il Poggibonsi prepara una partita in Serie D contro il Seravezza, con il preparatore Geraci che sottolinea come la sfida sarà impegnativa. Durante gli allenamenti, i giocatori mostrano segnali di motivazione e impegno. Geraci indica che la squadra sta lavorando con attenzione in vista dell’incontro, che si preannuncia complicato. La partita si giocherà sul campo del Seravezza.

"A Seravezza siamo attesi da una sfida non facile, ma dai ragazzi negli allenamenti giungono segnali positivi". Dall'estate Alfredo Geraci (nella foto) è nello staff del Poggibonsi da preparatore dei portieri. A lui il compito di esaminare la situazione giallorossa. Geraci, come ha visto il gruppo durante la fase di stop del campionato? "Ragazzi motivati, decisi a lavorare sul campo, a seguire il mister e a dare il cento per cento, in attesa dei prossimi impegni. Domenica, si sa, avremo di fronte un ostacolo rilevante nel nostro cammino. Si tratterà di far leva su ingredienti fondamentali all'interno del collettivo, consapevolezza, entusiasmo, desiderio di crescere ancora".