Serie B2 Countrysport Avellino travolgente | 6-0 al TC Palermo

Nel match di seconda giornata del campionato di Serie B2, il Countrysport Avellino ha ottenuto una vittoria netta contro il TC Palermo con il punteggio di 6-0. La squadra irpina ha dominato l'incontro in trasferta, portandosi a casa tutti i set senza lasciare spazio agli avversari. La partita si è conclusa con una prestazione senza precedenti da parte dei vincitori, che hanno imposto il proprio ritmo fin dall'inizio.

Netta affermazione del Countrysport Avellino, che nella seconda giornata del campionato di Serie B2 supera in trasferta il TC Palermo con un perentorio 6-0.Un risultato che premia la solidità della formazione irpina, capace di imporsi in tutti gli incontri nonostante un avvio segnato da tensione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tennis, due squadre del Ct Palermo al via nel campionato di serie B2 Country Tennis Avellino, debutto storico in Serie B2Prenderà ufficialmente il via domenica 19 aprile 2026, presso il Country Sport Avellino, l’avventura del Country Tennis Avellino nel Campionato... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: News: Tennis, al via i campionati di B1 e B2: ai nastri di partenza le ragazze del TC Battipaglia; Tennis, prima giornata di campionato di serie B2 del Ct Palermo: le donne vincono, gli uomini perdono; Il Ct Palermo splende a Milano con le ragazze, amaro ko interno per i maschi; Tennis, Serie B2: buon pareggio per le atlete palermitane a Milano, ko casalingo per i ragazzi. Country Tennis Avellino, debutto storico in Serie B2Prenderà ufficialmente il via domenica 19 aprile 2026, presso il Country Sport Avellino, l’avventura del Country Tennis Avellino nel Campionato Nazionale di Serie B2 Maschile, con la sfida inaugurale ... today.it La Serie B2 è arrivata. E guardarla da fuori non è più un’opzione. Domenica 19 aprile si vive bordo campo, tra tennis vero, tifo e birra fredda. APERITIVO MATCH DAY con Partenia&Noluré Countrysport Avellino Dalle 11:30 Se vieni, capisci. Se man facebook