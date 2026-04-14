Country Tennis Avellino debutto storico in Serie B2

Domenica 19 aprile 2026, presso il Country Sport Avellino, si svolgerà la prima partita del Country Tennis Avellino nel Campionato Nazionale di Serie B2 Maschile. La squadra affronterà il Tennis Proietti (CT) in una sfida che segna il debutto ufficiale del club in questa categoria. L'incontro rappresenta un momento storico per il club, che partecipa per la prima volta a questa competizione.

Prenderà ufficialmente il via domenica 19 aprile 2026, presso il Country Sport Avellino, l’avventura del Country Tennis Avellino nel Campionato Nazionale di Serie B2 Maschile, con la sfida inaugurale contro il Tennis Proietti (CT).Un appuntamento storico per il club avellinese e per l’intero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il tennis club Piazzano torna in campo: debutto nazionale in B2 e sfide di serie C a NovaraDomenica 19 aprile riprendono i campionati a squadre per il tennis club Piazzano, con tre formazioni impegnate tra tornei nazionali e regionali.

Arriva su Sky Investigation Sheriff Country, spin-off della serie di successo Fire CountryIndagini, azione e conflitti personali sono al centro di Sheriff Country, il nuovo poliziesco creato da Max Thieriot insieme a Joan Rater e Tony...