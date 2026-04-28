L'interesse per la Serie A in Corea del Sud sta aumentando grazie alla presenza di giocatori come Ahn Jung-hwan e Kim Min-jae, che hanno attirato l'attenzione dei tifosi locali. La competizione tra Inter e Napoli sta contribuendo a rafforzare questa crescita, portando a un ampliamento del mercato calcistico nel paese asiatico. Sono ormai evidenti i legami tra le leggende del passato e i nuovi campioni che giocano nel massimo campionato italiano.

? Cosa sapere L'interesse coreano per la Serie A cresce grazie a Ahn Jung-hwan e Kim Min-jae.. Il nuovo equilibrio tra Inter e Napoli espande il mercato calcistico in Corea del Sud.. La passione per il calcio italiano sta vivendo una nuova espansione in Corea del Sud, dove l’interesse per la Serie A cresce costantemente grazie al legame storico con i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nel campionato più seguito d’Italia. Il fenomeno non è recente, ma affonda le radici in momenti iconici che hanno unito i tifosi asiatici al calcio mediterraneo. Il punto di svolta culturale risale alla figura di Ahn Jung-hwan, il cui leggendario Golden Goal durante gli ottavi di finale del Mondiale 2002 contro l’Italia ha creato un ponte emotivo tra il Perugia e il pubblico coreano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A in Corea: il legame tra leggende e nuovi campioni

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