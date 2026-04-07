Sondrio celebra i suoi campioni | 19 leggende olimpiche in mostra

A Sondrio è aperta fino al 29 aprile un’esposizione che rende omaggio ai campioni olimpici provenienti dalla Valtellina e dall’Italia. La mostra si svolge nella sala Ligari di palazzo del Governo e presenta le imprese e i trofei di diciannove atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi. La manifestazione evidenzia le imprese di atleti locali e nazionali, offrendo ai visitatori un approfondimento sulle loro carriere sportive.

Sondrio ospita fino al 29 aprile l’esposizione dedicata ai campioni olimpici della Valtellina e dell’Italia, allestita presso la sala Ligari di palazzo del Governo. L’evento celebra l’eccellenza sportiva locale attraverso il racconto di diciannove atleti che hanno raggiunto i massimi livelli agonistici. L’iniziativa, che ha già toccato Madesimo e Chiavenna, propone un percorso immersivo tra immagini e testimonianze. L’obiettivo è preservare la memoria atletica del territorio, mettendo in luce come le ambizioni individuali si siano trasformate in successi collettivi per l’intera provincia di Sondrio. Il volto dell’eccellenza: dai ghiacci alle acque. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sondrio celebra i suoi campioni: 19 leggende olimpiche in mostra Storie di campioni in mostra. Tra ciclismo e sci azzurro il coraggio delle leggendeMAGREGLIO (Como) Fino al 5 aprile il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo dà il benvenuto alla nuova stagione riaprendo con la mostra temporanea... Leggi anche: Cortina 2026, l’Arma dei Carabinieri celebra i suoi campioni olimpici Argomenti più discussi: Renato Pozzetto, una mostra di locandine celebra i suoi film; Bormio celebra i suoi campioni: Olimpiadi, è una Valle di talenti; ViVa 2026, Sondrio capitale del vino: tre giorni tra Nebbiolo, cultura e territorio; Assopace Palestina celebra i suoi 10 anni. La primavera a Sondrio si celebra con un evento doppio e più ricco che mai. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 tornano "Sondrio Primavera" e, per la prima volta in abbinamento, la "Fiera del Biologico della Montagna Alpina", organizzata nell'ambito del pr - facebook.com facebook