Il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo a Magreglio (Como) apre nuovamente al pubblico fino al 5 aprile con la mostra temporanea “Montagne da leggenda”. L’esposizione mette in evidenza le imprese di campioni nel ciclismo e nello sci azzurro, presentando oggetti e fotografie legate alle gesta sportive di atleti che hanno lasciato un segno in queste discipline.

MAGREGLIO (Como) Fino al 5 aprile il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo dà il benvenuto alla nuova stagione riaprendo con la mostra temporanea “ Montagne da leggenda. Storie di campioni “ un percorso espositivo che mette in dialogo gli scenari del ciclismo con quelli degli sport invernali, accesi dall’edizione 2026 dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Stelvio, Mortirolo, Dolomiti di Cortina, Livigno, Predazzo: luoghi dove allenarsi e dove vincere. Luoghi che da oltre un secolo rappresentano teatri naturali di epiche battaglie ciclistiche e di storiche vittorie sugli sci. Durante l’esposizione sono previste conferenze e visite guidate, in un progetto culturale che valorizza il legame profondo tra montagna, sport azzurro e identità nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Storie di campioni in mostra. Tra ciclismo e sci azzurro il coraggio delle leggende

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