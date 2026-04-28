Serie A 35ª giornata | tra stop pesanti e rientri che cambiano i piani

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 35ª giornata di Serie A, le formazioni di Inter, Napoli, Juventus e Cagliari devono fare i conti con diversi infortuni e rientri importanti. Alcuni giocatori sono stati costretti a fermarsi, mentre altri sono tornati in campo, influenzando le scelte degli allenatori e le strategie delle squadre. Questa situazione sta modificando i piani delle varie rose in vista delle ultime partite di campionato.

? Cosa sapere Infortuni e rientri condizionano le rose di Inter, Napoli, Juventus e Cagliari per la 35esima.. Le assenze di Milik, Idrissi e Modric impattano i piani tattici per il finale stagione.. In vista della 35^ giornata di Serie A, l’organigramma delle squadre si frammenta tra rientri attesi e stop definitivi che costringono gli allenatori a ricalibrare i piani tattici per il prossimo turno. Il clinico delle rose presenta scenari divergenti. In casa Inter, la gestione del centrocampo diventa una sfida di equilibrio: mentre Lautaro Martinez è in fase di recupero per un fastidio al muscolo soleo della gamba sinistra, la guida tecnica di Calhanoglu resta incerta, con il giocatore che punta al rientro solo per la finale di Coppa Italia a causa di un problema simile al soleo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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