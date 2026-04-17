La Lega Serie A ha annunciato il calendario ufficiale della 35ª giornata di campionato. La partita tra Como e Napoli si disputerà sabato 2 maggio alle ore 18. La programmazione include anche altri anticipi e posticipi, con dettagli sulla trasmissione televisiva. La data e l’orario della sfida sono stati confermati e inseriti nel calendario ufficiale del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 35ª giornata di campionato, definendo anticipi, posticipi e programmazione televisiva. Il Napoli di Conte scenderà in campo sabato 2 maggio alle ore 18:00 sul campo del Como. Una sfida importante nella corsa Champions per gli azzurri, impegnati al Sinigaglia in un match che potrebbe rivelarsi decisivo nel finale di stagione. Un turno distribuito su quattro giorni che potrebbe incidere in maniera significativa sia sulla corsa europea che sulla lotta salvezza.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A, 35ª giornata: Como-Napoli sabato 2 maggio alle 18

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