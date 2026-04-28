Serie A 2026 Sacchi arbitroSaper reagire sempre all’errore

In vista della stagione 2026 di Serie A, un arbitro ha commentato l'importanza di come si reagisce agli errori, sottolineando che non sono gli sbagli a definirci, ma la risposta che diamo. Questa riflessione si applica sia nel calcio che nella vita quotidiana, evidenziando come la capacità di affrontare le difficoltà possa fare la differenza nei vari ambiti di un percorso personale e professionale.

“Nella vita non è l’errore a caratterizzarci bensì come sappiamo reagire a un errore; ciò vale nei diversi ambiti di un percorso personale e professionale”. Parola dell’arbitro di Serie A Juan Luca Sacchi (fischietto di gara ieri in Cagliari-Atalanta), ospite dei giorni scorsi di un seminario Marketing e Management Sportivo all’Università Politecnica delle Marche (Facoltà Economia). Focus sul binomio sport e imprese, con interessanti pillole di motivazione e management sportivo. “Gli errori aiutano a migliorarci e devono essere un amico che ti porti dietro anche nello studio e durante gli esami universitari”, ha detto Sacchi a una fitta platea di studenti di Marketing.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Serie A 2026, Sacchi (arbitro)”Saper reagire sempre all’errore” Notizie correlate Serie A 2026: Juan Luca Sacchi: “Figura arbitro simile a manager”“La figura dell’arbitro è simile a quella del manager per certi aspetti”, parola dell’arbitro di Serie A Dott. Moviola Cagliari Atalanta, l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Sacchi! Ecco cosa è successoCalciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: dirige Sacchi; SportMediaset: La Supermoviola di Cagliari-Atalanta: partita dura, Sacchi la gestisce bene Video; Juan Luca Sacchi alla Politecnica: il fischietto di Serie A tra business e sport.; La presentazione della 34^ giornata di Serie A. Cagliari-Atalanta, la designazione arbitrale: dirige SacchiIl match Cagliari–Atalanta, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2025/2026, sarà diretto da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. L’incontro, che si disputerà lunedì 27 aprile all ... calciocasteddu.it Cagliari-Atalanta, arbitra Sacchi: i precedentiSarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la sfida tra Cagliari e Atalanta, valida per la 34ª giornata di Serie A 2025/2026. Il match è in programma lunedì 27 aprile alle ore 18:30 ... cagliaripad.it Kudrow, alias Phoebe Buffay nella serie tivù cult degli anni '90, contro lo staff creativo: «Accadevano cose cattive dietro le scene» - facebook.com facebook Gli occhi della Serie B sul difensore mancino Gioacchino #Barranco. Il classe 2007 si sta mettendo in luce nella #VisPesaro come uno dei migliori Under della Lega Pro ed è stato visionato recentemente anche dall’ #Empoli in vista della prossima stagione. #c x.com