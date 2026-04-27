Moviola Cagliari Atalanta l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Sacchi! Ecco cosa è successo

Durante la partita tra Cagliari e Atalanta, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, l’arbitro Sacchi ha preso una decisione centrale riguardante un episodio contestato. La moviola ha analizzato un’azione che ha coinvolto un intervento in area di rigore, con un possibile fallo non sanzionato. L’episodio ha avuto un impatto significativo sulla dinamica del match e ha attirato l’attenzione dei commentatori e degli spettatori.

Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati: il Monaco lo riscatta per 11 milioni, il gesto dello spagnolo che ha fatto la differenza! Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata. Tutti i dettagli Cagliari, Pisacane nel post partita: «Dedico questa vittoria al popolo rossoblù e a tutte le persone che tengono alle fortune del Cagliari» Atalanta, Palladino nel post gara: «Ci dispiace tanto, soprattutto per i nostri tifosi che erano qui, e chiediamo scusa a loro per questa prestazione» Infortunio Modric, operazione allo zigomo riuscita: stagione finita per il croato.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Cagliari Atalanta, l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Sacchi! Ecco cosa è successo Notizie correlate Moviola Torino Inter, l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Mariani. Ecco cosa è successo nel matchLukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Moviola Lecce Fiorentina, l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro Maresca! Ecco cosa è successoLewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Moviola Atalanta-Lazio: goal annullato a Ederson, c'era il fallo di Krstovic su Motta? Era fallo di mano di Gila?; Atalanta-Lazio 2-3 d.c.r.: fra gol annullati e un mani in area, Colombo non convince; Atalanta-Lazio: la moviola; Palestra parla del futuro: Penso solo al Cagliari. Impresa del Cagliari, 3-2 all'Atalanta, l'Europa si allontana per la DeaDoppiette di Mendy e Scamacca, gol decisivo di Borrelli. Dopo la sconfitta ai rigori in coppa Italia con la Lazio, nerazzurri con il morale giù ... rainews.it Cagliari-Atalanta 2-2 al 45’: alla doppietta di Mendy risponde quella di ScamaccaIl giovane attaccante, sorpresa di formazione, in gol dopo 16 secondi: all’8’ firma il raddoppio, ma i bergamaschi la riprendono ... unionesarda.it Chi è Paul Mendy, il nuovo fenomeno del Cagliari che ha segnato una doppietta all'Atalanta - facebook.com facebook