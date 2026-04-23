Serie A 2026 | Juan Luca Sacchi | Figura arbitro simile a manager

Durante un’intervista, un arbitro di Serie A ha descritto la figura dell’arbitro come simile a quella di un manager, sottolineando alcuni aspetti condivisi tra le due professioni. Ha spiegato che la gestione delle decisioni, il coordinamento con le squadre e la capacità di mantenere la calma sono elementi chiave sia nel ruolo arbitrale che nel management. La dichiarazione è stata rilasciata in vista della stagione 2026 di Serie A.

“La figura dell’arbitro è simile a quella del manager per certi aspetti”, parola dell’arbitro di Serie A Dott. Juan Luca Sacchi (noto formatore aziendale e scolastico), ospite ieri mattina di un curioso e interessante seminario di Marketing all’Univpm (Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia Ancona). “L’arbitro fa rima con decisioni real time, gestione conflitti e pressione pubblica.. Dal suo canto il manager prende decisioni strategiche, gestisce persone ma, a differenza di un fischietto di gara, ha tempistiche più lunghe per decidere. Allo stesso modo, una scelta può valere milioni, può significare ricavi. Pensate che alcune società sono quotate in borsa, quindi.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Serie A 2026: Juan Luca Sacchi: “Figura arbitro simile a manager” Notizie correlate Sport e marketing delle imprese, se ne parla alla Facoltà di economia con l'arbitro Juan Luca SacchiANCONA – Domani mattina, mercoledì 22 aprile, alle 8,30 nell’Aula A1 della Facoltà di Economia “G. Leggi anche: L’ARBITRO. Match col Mantova affidato a Sacchi. Lo storico precedente Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Juan Luca Sacchi alla Politecnica: il fischietto di Serie A tra business e sport.; Dalla Serie A alla cattedra universitaria: l’arbitro Juan Luca Sacchi svela i segreti del decision-making; Sport e marketing delle imprese, se ne parla alla Facoltà di economia con l'arbitro Juan Luca Sacchi; Roma v Atalanta: the line-ups | 2025/26 Serie A Enilive MD33. Cagliari-Atalanta, la designazione arbitrale: dirige SacchiIl match Cagliari–Atalanta, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2025/2026, sarà diretto da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. L’incontro, che si disputerà lunedì 27 aprile all ... calciocasteddu.it Fischio d’inizio per la lezione: in aula c’è Juan Luca Sacchi | Cronache Ancona x.com L'arbitro di Serie A Juan Luca Sacchi "sale in cattedra" alla Politecnica delle Marche. In un'aula gremita, il fischietto maceratese ha spiegato agli studenti come gestire la pressione e l'errore - facebook.com facebook