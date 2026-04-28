Serena Mollicone la figlia di Tuzi risponde a Lavorino | Non custodiva segreti ciò che sapeva l'ha detto

La figlia di un brigadiere morto suicida ha dichiarato che suo padre non nascondeva segreti riguardo a una giovane vittima. Ha aggiunto che tutto ciò che sapeva, lo ha già comunicato. La sua risposta arriva in replica a un'altra persona coinvolta nella vicenda, chiarendo che non ci sono altre informazioni che il padre avrebbe taciuto. La questione riguarda un caso giudiziario ancora aperto.

La figlia di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida, ha è convinta che suo padre "non custodisse segreti su Serena Mollicone, oltre a quanto dichiarato".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Serena Mollicone, la figlia di Santino Tuzi: “Perizia balistica incompatibile con il suicidio”La figlia di Santino Tuzi annuncia una conferenza stampa a Sora in cui il consulente da lei incaricato illustrerà i risultati della perizia balistica... Serena Mollicone, il perito spiega com’è morto Santino Tuzi: “È omicidio, sangue sulle mani e pistola pulita”Il consulente Dario Sangermano ha illustrato la perizia balistica sulle foto del luogo del ritrovamento di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serena Mollicone, la figlia di Tuzi rivela: Mio padre non si è ucciso; Omicidio Mollicone, la figlia del carabiniere Tuzi incarica perito: ''Mio padre non si è suicidato''; Omicidio Mollicone, sarà chiesta la riesumazione di Santino Tuzi; Omicidio Serena Mollicone, il passaggio della consulenza che può cambiare il processo. Serena Mollicone, la figlia di Tuzi rivela: «Mio padre non si è ucciso»E se quello del brigadiere Santino Tuzi, che disse di aver visto Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, entrare in caserma la mattina della sua scomparsa, non fosse un ... ilmessaggero.it Omicidio Mollicone, la figlia del carabiniere Tuzi incarica perito: ''Mio padre non si è suicidato''E se quello del vicebrigadiere Santino Tuzi, che disse di aver visto Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, entrare in caserma la mattina della sua scomparsa, non fosse un suicidio? E' l ... adnkronos.com Caso Serena Mollicone, sarà richiesta la riesumazione del corpo di Santino Tuzi: nuovi sviluppi riaprono interrogativi sulla sua morte. - facebook.com facebook La superperizia che fu decisiva per la riapertura delle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, è arrivata in aula nel corso del processo di secondo grado bis, davanti alla terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di R x.com