Serena Mollicone il perito spiega com'è morto Santino Tuzi | È omicidio sangue sulle mani e pistola pulita

Un perito ha analizzato le circostanze della morte di Santino Tuzi, un brigadiere collegato all'omicidio di Serena Mollicone. Durante la relazione, è stato confermato che si tratta di un omicidio, con sangue trovato sulle mani e una pistola pulita. Il consulente balistico ha esaminato le immagini del luogo del ritrovamento, offrendo dettagli sulla scena e sulle evidenze raccolte.

Il consulente Dario Sangermano ha illustrato la perizia balistica sulle foto del luogo del ritrovamento di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida e collegato all'omicidio di Serena Mollicone. I risultati non sono compatibili con un suicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Serena Mollicone, la figlia di Santino Tuzi: “Perizia balistica incompatibile con il suicidio”La figlia di Santino Tuzi annuncia una conferenza stampa a Sora in cui il consulente da lei incaricato illustrerà i risultati della perizia balistica... Omicidio Mollicone, il testimone chiave: “Tuzi mi disse in confidenza che una ragazza era entrata in caserma”Oggi per la prima volta è stato ascoltato in tribunale il carabiniere testimone chiave Gabriele Terzigni, al quale Santino Tuzi suo sottoposto e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Mollicone, la figlia del carabiniere Tuzi incarica perito: ''Mio padre non si è suicidato''; Serena Mollicone, la figlia di Tuzi rivela: Mio padre non si è ucciso; Sconvolgente. Omicidio Mollicone: nuovi dubbi sulla morte del brigadiere Tuzi; Omicidio Mollicone: la figlia del carabiniere Tuzi incarica un perito. Serena Mollicone, il perito spiega com’è morto Santino Tuzi: È omicidio, sangue sulle mani e pistola pulitaIl consulente Dario Sangermano ha illustrato la perizia balistica sulle foto della scena del crimine di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida e collegato ... fanpage.it Serena Mollicone, la figlia di Tuzi rivela: «Mio padre non si è ucciso»E se quello del brigadiere Santino Tuzi, che disse di aver visto Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, entrare in caserma la mattina della sua scomparsa, non fosse un ... ilmessaggero.it E se quello del vicebrigadiere Santino Tuzi, che disse di aver visto Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, entrare in caserma la mattina della sua scomparsa, non fosse un suicidio E' l'ipotesi che presenterà alla stampa domani il perito balisti - facebook.com facebook La superperizia che fu decisiva per la riapertura delle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, è arrivata in aula nel corso del processo di secondo grado bis, davanti alla terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di R x.com