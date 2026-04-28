Sequestro di armi da guerra a Quindici | indagini sui clan nel Vallo di Lauro

A Quindici, piccolo comune nel Vallo di Lauro con poco più di duemila abitanti, sono state sequestrate armi da guerra. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare il coinvolgimento di presunti gruppi criminali presenti nella zona. L'operazione rientra in un'azione più ampia di contrasto alle attività illecite nelle aree del territorio. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata o arrestata in relazione all'episodio.

Quindici è un comune di poco più di duemila anime, adagiato nel Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. Il centro storico si compone di vicoli angusti, case strette le une alle altre, molte delle quali giacciono abbandonate da anni. È proprio in uno di questi edifici svuotati dal tempo, nelle vicinanze di Via Forno e Via Piediquindici, che nella mattinata di ieri i carabinieri hanno scoperto un deposito di armi da guerra. L'operazione è stata condotta dalla Compagnia di Baiano, con il concorso di due unità della C.I.O. — Compagnia Intervento Operativo, il reparto speciale dell'Arma — già attive nei giorni precedenti nella zona nell'ambito delle consuete attività di controllo del territorio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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