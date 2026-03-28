Nella mattinata odierna, la Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato un vasto arsenale di armi da guerra appartenente alla cosca Molé nella Piana di Gioia Tauro. L’operazione è stata condotta con il supporto dello Scico e della componente aerea, portando al sequestro di un notevole quantitativo di armamenti. Si tratta di uno dei sequestri più rilevanti mai effettuati in regione nel settore.

Due persone in carcere e una ai domiciliari, sequestrate armi comuni e da guerra utilizzate per rafforzare la forza intimidatoria della cosca Un vero e proprio arsenale della mafia è stato smantellato questa mattina dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il supporto dello Scico e della componente aerea del corpo. Il procuratore della Repubblica, Giuseppe Borrelli, ha illustrato i dettagli dell’operazione che ha portato all’arresto di tre persone, due in carcere e una agli arresti domiciliari, tutte legate alla cosca Molè. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno preso avvio dall’analisi di comunicazioni cifrate tra gli indagati, confermate dal confronto con le armi sequestrate a Gioia Tauro nel gennaio 2025 dai carabinieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - 'Ndrangheta, sequestro record di armi da guerra nella Piana di Gioia Tauro: colpita la cosca Molé

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