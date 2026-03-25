Il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di circa 20 milioni di euro rivolto a imprese considerate vicine al clan camorristico Angelino-Gallo, attivo nella zona di Caivano. La decisione riguarda aziende sospettate di essere collegate all'organizzazione criminale e si inserisce in un'operazione di contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto un sequestro da circa 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori ritenuti vicini al clan camorristico Angelino-Gallo, attivo nel territorio di Caivano. Il provvedimento è attualmente in fase di esecuzione da parte della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). L’operazione nasce da una proposta congiunta avanzata dal Procuratore della Repubblica e dal Direttore della DIA, nei confronti di un soggetto considerato di alto profilo criminale, ritenuto responsabile del controllo delle attività estorsive dei clan storicamente egemoni nell’area di Caivano. Secondo gli inquirenti, le indagini hanno fatto emergere legami tra il proposto e una rete imprenditoriale familiare, con un’apparente crescita economica giudicata anomale e sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sequestro da 20 milioni a Caivano: nel mirino imprese legate al clan Angelino-Gallo

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