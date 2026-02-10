Frode fiscale nel commercio dell’argento | maxi sequestro da oltre 15,7 milioni di euro Smantellato sodalizio criminale ad Arezzo

Le Fiamme Gialle di Arezzo hanno bloccato un giro di frode fiscale nel settore dell’argento. Sono stati sequestrati più di 15,7 milioni di euro a un sodalizio criminale smantellato nelle ultime ore. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura locale, hanno portato all’azione giudiziaria e al sequestro di denaro e beni. Gli agenti hanno identificato un gruppo che operava illegalmente nel commercio dell’argento, evitando tasse e creando un giro di affari illeciti. Ora si cerca di capire quanto

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo, per un valore complessivo superiore a 15,7 milioni di euro. Il provvedimento riguarda il profitto illecito derivante da una complessa frode fiscale legata alla commercializzazione di argento puro impiegato in lavorazioni industriali. L'operazione, che ha impegnato circa 80 militari e ha incluso numerose perquisizioni, si è svolta nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L'Aquila, Pescara, Catania e Messina.

