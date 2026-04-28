Sequestro da 15 milioni | smantellata la holding occulta di Stracuzzi

Il tribunale di Palermo ha disposto il sequestro di 15 milioni di euro a carico di una holding collegata a un imprenditore. Le autorità hanno individuato 22 prestanome e dieci società attive nei settori dei trasporti, dell'agroalimentare e dei rifiuti. L'indagine ha portato alla luce una rete di società e persone coinvolte in operazioni finanziarie complesse. La decisione si basa su verifiche riguardanti la provenienza e la gestione dei capitali.

? Cosa sapere Tribunale di Palermo sequestra 15 milioni di euro alla holding di Angelo Stracuzzi.. L'indagine svela 22 prestanome e 10 società tra trasporti, agroalimentare e rifiuti.. Il tribunale di Palermo ha disposto il sequestro di oltre 15 milioni di euro nei confronti dell’imprenditore licatese Angelo Stracuzzi, svelando un sistema economico occulto basato su una holding composta da 22 prestanomi e 10 società attive nei settori dei trasporti, dell’agroalimentare e degli imballaggi. La misura patrimoniale colpisce un patrimonio che si estende su tutto l’agrigentino, coinvolgendo 156 unità immobiliari, 32 veicoli e 26 diversi rapporti bancari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sequestro da 15 milioni: smantellata la holding occulta di Stracuzzi Notizie correlate Sequestro da oltre 15 milioni di euro tra Agrigento e Palermo: nel mirino una holding occultaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza contro un imprenditore licatese I finanzieri dei Comandi Provinciali di Agrigento e... Dal finto pentimento alla fuga ad Hammamet: chi è Angelo Stracuzzi, al centro del sequestro da 15 milioniAngelo Stracuzzi, 60 anni, imprenditore licatese, è l'uomo al centro del sequestro da oltre 15 milioni di euro disposto dal tribunale di Palermo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano; Maxi truffa sull'energia, il blitz parte da Bari: sequestrati 55 milioni tra Italia e Olanda; Banca clandestina smantellata dalla guardia di finanza, sequestri per 40 milioni; Mezzo milione di euro in polvere bianca: il maxi sequestro nel bar della provincia di Roma. Prestanomi e holding fantasma: sequestro da 15 milioni di euro a LicataLICATA (AG) - I finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento e del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro ... newsicilia.it Holding fantasma e prestanome, sequestro da 15 milioni tra Agrigento e PalermoUn patrimonio costruito attraverso una rete di società e prestanome, ora finito sotto sequestro. I finanzieri dei comandi provinciali di Agrigento e Palermo ... agrigento.gds.it FRODE FISCALE E APPALTI ILLECITI PER MANODOPERA, SEQUESTRO DA 30 MILIONI NEL CASERTANO - facebook.com facebook Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano 29 indagati e fatture false per 166 milioni di euro. #ANSA x.com