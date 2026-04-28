Dal finto pentimento alla fuga ad Hammamet | chi è Angelo Stracuzzi al centro del sequestro da 15 milioni

Angelo Stracuzzi, imprenditore di 60 anni proveniente da Licata, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato al sequestro di oltre 15 milioni di euro disposto dal tribunale di Palermo. Dopo aver presentato un finto pentimento, si è successivamente allontanato dalla Sicilia e si trova ora in fuga ad Hammamet. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti aspetti patrimoniali e investigativi.