Dal finto pentimento alla fuga ad Hammamet | chi è Angelo Stracuzzi al centro del sequestro da 15 milioni
Angelo Stracuzzi, imprenditore di 60 anni proveniente da Licata, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato al sequestro di oltre 15 milioni di euro disposto dal tribunale di Palermo. Dopo aver presentato un finto pentimento, si è successivamente allontanato dalla Sicilia e si trova ora in fuga ad Hammamet. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti aspetti patrimoniali e investigativi.
Angelo Stracuzzi, 60 anni, imprenditore licatese, è l'uomo al centro del sequestro da oltre 15 milioni di euro disposto dal tribunale di Palermo. Una figura controversa, con un passato turbolento e una nomea di "sbirro" che ha faticato a cancellare.La fama di collaboratore nasce da alcune.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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