Sequestrato allevamento Salvati cento barboncini Denunciata la proprietaria

Un allevamento è stato sequestrato e circa cento cani di razza barboncino sono stati recuperati. La proprietaria è stata denunciata con l’accusa di maltrattamento animale, per aver causato loro sofferenze e lesioni attraverso condizioni di vita inadeguate. Inoltre, è stato contestato un abuso edilizio, relativo alla costruzione di strutture prive di autorizzazione. L’indagine è coordinata dalle forze dell’ordine.

di Gabriele Nuti CASTELFRANCO L’ipotesi di reato è "maltrattamento di animali, per averli sottoposti a condizioni tali da cagionare sofferenze e lesioni, nonché quello di abuso edilizio per la realizzazione delle strutture prive di autorizzazione". Cento i cani salvati. Il blitz della guardia di finanza del comando provinciale di Pisa, su disposizione della Procura della Repubblica, è scattato in un allevamento di cani barboncini in un’area boschiva di Orentano, non lontano dal confine con Altopascio. Qui i finanzieri, insieme ai carabinieri forestali e ai veterinari dell’Asl Toscana centro, hanno sequestrato cento cani "detenuti in...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sequestrato allevamento. Salvati cento barboncini. Denunciata la proprietaria Pisa, sequestrato canile lager: salvati 100 cani Notizie correlate Leggi anche: Cento barboncini in gabbie sovraffollate e insicure: sequestrato allevamento Pisa: sequestrato allevamento lager di cani, in salvo 100 barboncini. Denunciata una donnaPISA – Blitz della Guardia di Finanza di Pisa che ha sequestrato un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sequestrato allevamento. Salvati cento barboncini. Denunciata la proprietaria; Pisa, sequestrati quasi 100 barboncini. Enpa Un sistema che cresce: oltre 300 cani di razza salvati in poche settimane; Sequestrato allevamento di barboncini. Salvati circa 100 cani in condizioni di maltrattamento; Allevamento lager scoperto nel Pisano: salvati 100 barboncini (venduti anche oltre 2mila euro), struttura sequestrata. Allevamento lager: salvati cento cani destinati alla vendita, alcuni con amputazioniCento cani sottratti a condizioni ritenute incompatibili con il loro benessere, un allevamento sequestrato e una titolare indagata: è il bilancio ... pupia.tv VIDEO| A Pisa scovato un allevamento lager di barboncini, salvati oltre 100 caniNello stesso box stipati 11 cagnolini. Intervento della Guardia di Finanza a Castelfranco di Sotto: gli animali sono stati affidati a diversi rifugi Enpa ... dire.it Cento barboncini in condizioni di grave maltrattamento sono stati salvati dalla Guardia di Finanza di Pisa, che ha sequestrato un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto. Gli animali erano rinchiusi in strutture precarie, sovraffollate e pericolose, alcuni feriti - facebook.com facebook 100 barboncini chiusi in piccoli recinti, feriti e mutilati: sequestrato un allevamento abusivo nel Pisano x.com