Pisa | sequestrato allevamento lager di cani in salvo 100 barboncini Denunciata una donna

La Guardia di Finanza di Pisa ha effettuato un blitz in un allevamento situato a Castelfranco di Sotto, dove sono stati sequestrati circa 100 cani di razza barboncino. Durante l’intervento sono stati rinvenuti e messi in salvo gli animali, e una donna è stata denunciata per aver gestito l’attività senza autorizzazioni. L’operazione si inserisce in una serie di controlli contro il maltrattamento animale e le attività illecite nel settore.

PISA – Blitz della Guardia di Finanza di Pisa che ha sequestrato un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Cani ammassati tra lamiere taglienti e ferite non curate, denunciata l’imprenditrice. Il sequestro è scattato dopo una serie di accertamenti condotti insieme ai carabinieri forestali e dai funzionari del servizio veterinario della Asl Toscana Centro. L’intervento ha permesso di mettere in salvo circa 100 barboncini che ora sono stati dislocati in strutture di Toscana, Piemonte, Umbria e Liguria. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e abusi edilizi. L’attività, spiegano le Fiamme...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: sequestrato allevamento lager di cani, in salvo 100 barboncini. Denunciata una donna Notizie correlate Sequestrato a Castelfranco di Sotto un allevamento di barboncini lager: salvato 100 animaliBlitz della Guardia di Finanza nella struttura totalmente abusiva gestita da una donna già nota per episodi simili denunciata per maltrattamenti... Pisa, sequestrato un allevamento illegale di barboncini(LaPresse) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica, hanno sequestrato un allevamento di barboncini... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sequestrato a Castelfranco di Sotto un allevamento di barboncini lager: salvato 100 animali; Sequestrato a Castelfranco di Sotto un allevamento di barboncini lager | salvato 100 animali. Pisa: sequestrato allevamento lager di cani, in salvo 100 barboncini. Denunciata una donnaBlitz della Guardia di Finanza di Pisa che ha sequestrato un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Cani ammassati tra lamiere taglienti e ferite non curate, denunciata l’im ... firenzepost.it Pisa, sequestrato un allevamento illegale di barbonciniI Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica, hanno sequestrato un allevamento di barboncini nel comune di Castelfranco di Sotto, gestito da ... ilmattino.it La scoperta della Normale di Pisa: gli squali della Groenlandia sopravvivono con lesioni cardiache letali per l'uomo - facebook.com facebook Pisa: sequestrato allevamento di cani maltrattati, salvi cento barboncini x.com