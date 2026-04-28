La Guardia di Finanza ha sequestrato a Sora oltre 24.000 profumi contraffatti. Nell’operazione sono stati denunciati un imprenditore egiziano e una cittadina romena. I prodotti sequestrati risultano essere pericolosi e non conformi alle norme di sicurezza. L’attività delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di un traffico illecito legato alla vendita di merce falsificata. Le indagini continuano per verificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Oltre 24 mila profumi contraffatti sono stati sequestrati a Sora, in provincia di Frosinone, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Un imprenditore egiziano e una cittadina romena sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. I prodotti, privi di certificazioni e potenzialmente pericolosi per la salute, erano pronti per essere immessi sul mercato. Il sequestro dei profumi contraffatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale di Frosinone, che hanno agito nell’ambito di un’attività mirata a contrastare la contraffazione e a tutelare i marchi e i brevetti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sequestrati 24mila profumi pericolosi a Sora, imprenditore nei guai: cosa ha scoperto la Guardia di Finanza

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