Senza consenso è stupro | anche a Pescara la mobilitazione contro il disegno di legge del ministro Bongiorno

A Pescara, centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza della Rinascita per protestare contro il disegno di legge del ministro Bongiorno sulla violenza di genere, ritenuto troppo permissivo e rischioso per le vittime. La manifestazione, iniziata alle 11, è nata dalla paura che il testo possa indebolire le tutele e favorire un’applicazione troppo soggettiva del consenso. Tra i partecipanti, molte associazioni e cittadini hanno scandito lo slogan “Senza consenso è stupro”, portando cartelli e striscioni per chiedere una legge più rigorosa e chiara.

"Senza consenso è stupro". Questo lo slogan della mobilitazione contro il ddl Bongiorno sulla violenza di genere, che domenica 15 febbraio interesserà diverse città Italiane e anche Pescara: la manifestazione si terrà alle 11.30 in corso Umberto I, all'angolo con via Nicola Fabrizi. "È l'inizio di una battaglia – spiega l'organizzazione - per la libertà e l'autodeterminazione delle donne". Al centro della protesta c'è, in particolare, la proposta di modifica dell'articolo 609-bis del codice penale. "Per bloccare questa proposta, un ampio fronte di realtà civili ha dato vita a un laboratorio permanente consensosceltalibertà.