Teresa Marchesini ha dichiarato di sentire la mancanza di Anna, con cui condivideva momenti di vita e di lavoro. Ha ricordato come, entrando nella casa di Roma, talvolta la vedesse con la coda dell’occhio, e ha descritto il loro rapporto come quello di due anziane un po’ stanche, non come avevano immaginato. Inoltre, ha spiegato che le idee per le scene del Trio nasce­vano con loro chiusi in una stanza, ma a tenere il taccuino era sempre Anna.

“Le scene del Trio nascevano con loro chiusi in una stanza a inventare, però era Anna a tenere il taccuino in mano. Cercava la perfezione, non si accontentava di niente di meno. Aveva, nei confronti del mondo, un punto di vista angolare che poi sapeva rendere, in scena, nelle voci e nelle facce. Surreale e meravigliosa, e ovviamente spassosissima. Credo che soltanto Franca Valeri, nella storia del nostro spettacolo comico, sia stata un po’ come lei”: così Teresa Marchesini racconta a Repubblica sua sorella Anna ora che, a distanza di dieci anni dalla scomparsa, esce un libro che parla della grande attrice. “Se ho un dubbio, un pensiero mio, un ricordo da rimettere a posto, a chi telefono ormai?”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Senza Anna non rido più. Quando entro nella sua casa a Roma a volte la scorgo con la coda dell’occhio… Ci vedevamo anziane, due prugne secche a braccetto, non è andata così”: parla Teresa Marchesini

Notizie correlate

Torna la “febbre dell’oro”? Ecco come vendere i gioielli senza farsi fregare. L’esperto avverte: “Il prezzo può cambiare più volte nella giornata”È come se la febbre dell’oro fosse tornata sui mercati: i prezzi del prezioso metallo giallo hanno raggiunto livelli che solo pochi anni fa...

Basket A2 donne - Faenza riceve oggi alle 18 le umbre. Seletti: "All’andata non ci fecero correre». "Occhio a Umbertide, è la nemesi dell’E-Work»Il calore del PalaBubani per trovare la terza vittoria consecutiva e per vendicare una delle beffe più incredibili subìte in stagione.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La sorella di Marchesini: Con lei vocine, balletti e imitazioni. Senza la mia Anna non rido più; Anna Marchesini, la sorella Teresa: Ho adottato sua figlia Virginia. Quando entro nella sua casa di Roma la rivedo lì; Anna Marchesini, il ricordo commovente della sorella Teresa: Senza di lei non rido più. Ho adottato sua figlia Virginia, è anche più in gamba della mamma; I magnifici 50 anni di Radio Pico: in onda per divertire divertendosi.

Anna Marchesini, il ricordo commovente della sorella Teresa: Senza di lei non rido più. Ho adottato sua figlia Virginia, è anche più in gamba della mammaA poco meno di dieci anni dalla morte di Anna Marchesini, in una intervista a Repubblica, la sorella Teresa regala ai tanti fan della grande comica tanti ricordi inediti su quest’artista indimenticata ... today.it

Chi è Teresa, sorella di Anna Marchesini: Senza di lei non rido più/ Ho adottato sua figlia Virginia…Teresa, chi è la sorella di Anna Marchesini ospite oggi a La Volta Buona: il toccante racconto sul loro legame e sulla figlia Virginia. Il mondo della comicità sarà sempre un po’ plasmato dalle gesta ... ilsussidiario.net

TORTA DI MELE SENZA BURRO, buona, morbida e golosa, ottima sia a colazione che merenda. Ricetta https://blog.giallozafferano.it/annaelasuacucina/torta-di-mele/ facebook