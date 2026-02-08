Questa sera alle 18, al PalaBubani, Faenza cerca la terza vittoria di fila contro le umbre. Le ragazze di Seletti vogliono riscattarsi dopo l’andata, quando non le fecero correre come volevano. Il match si preannuncia acceso, soprattutto perché l’Umbertide è considerata la nemesi dell’E-Work. Le azzurre sono determinate a riprendere il passo e a vendicare le sconfitte passate, con il pubblico pronto a spingerle verso il risultato.

Il calore del PalaBubani per trovare la terza vittoria consecutiva e per vendicare una delle beffe più incredibili subìte in stagione. L’ E-Work ospiterà alle 18 la PF Umbertide, vincitrice all’andata 58-56 grazie a due canestri ‘impossibili’ segnati nel finale. Da gennaio le umbre hanno avuto un calo di rendimento perdendo tre delle ultime quattro, ma sono comunque nel gruppo delle terze della classe con Bolzano e Ragusa a quota 20 punti; le romagnole al massimo possono puntare al 6° posto. Faenza si presenta con il roster al completo e dopo aver sfruttato il turno di riposo per trovare i migliori automatismi di gioco e oggi vuole vincere per distanziare ulteriormente la zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket A2 donne - Faenza riceve oggi alle 18 le umbre. Seletti: "All’andata non ci fecero correre». "Occhio a Umbertide, è la nemesi dell’E-Work»

Basket, Serie A2 femminile: Umbertide a Faenza per invertire la rottaCambiare marcia. Invertire la rotta. È l’obiettivo della Pf Umbertide che domenica 8 febbraio alle 18 testa in trasferta le ambizioni di Faenza che viene da due vittorie consecutive. La squadra di coa ... umbria24.it

