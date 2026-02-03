Torna la febbre dell’oro? Ecco come vendere i gioielli senza farsi fregare L’esperto avverte | Il prezzo può cambiare più volte nella giornata

La febbre dell’oro torna a far parlare di sé. Molti italiani stanno aprendo cassetti e portagioie per vendere gioielli dimenticati, sperando di fare un buon affare. Ma l’esperto mette in guardia: i prezzi cambiano spesso durante la giornata, quindi bisogna fare attenzione. I valori del metallo giallo sono saliti a livelli che solo qualche anno fa sembravano irraggiungibili, spingendo molte persone a cercare di monetizzare pezzi di valore.

È come se la febbre dell’oro fosse tornata sui mercati: i prezzi del prezioso metallo giallo hanno raggiunto livelli che solo pochi anni fa sembravano impensabili, spingendo molti italiani a riaprire cassetti e portagioie per dare valore ad anelli, bracciali e pendenti dimenticati e ricavarne una cifra interessante. Il fenomeno non è limitato alle nostre latitudini: le quotazioni dell’oro continuano a superare i massimi storici in tutto il mondo, con prezzi che nel 2026 hanno già oltrepassato i 5.100 dollari per oncia, un record alimentato dal ruolo dell’oro come bene rifugio in un contesto di incertezza economica e geopolitica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

