A Senigallia, una coalizione di centrosinistra ha organizzato un incontro per discutere le nuove strategie di mobilità urbana. L’obiettivo è esplorare soluzioni che possano rendere la città più sicura e ridurre l’uso delle auto. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e rappresentanti locali in un confronto aperto sulle proposte per cambiare il modo di spostarsi in città.

? Cosa sapere La coalizione di centrosinistra organizza a Senigallia un confronto sulla nuova mobilità urbana.. Il progetto di Dario Romano punta su ciclabilità e zone 30 per la sicurezza.. A Senigallia la sala gremita per il confronto sulla mobilità organizzato dalla coalizione di centrosinistra ha confermato come il tema della gestione degli spostamenti sia diventato una priorità sentita dalle famiglie e dai cittadini del territorio. L’incontro, che ha la partecipazione attenta di numerosi presenti, ha segnato un punto di svolta rispetto a anni di dibattiti frammentati o limitati a slogan isolati, trasformando una questione tecnica in un dialogo sulla qualità della vita urbana e sulla sicurezza delle strade.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: la sfida per una città senza auto e più sicura

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