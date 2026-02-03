Una città più sicura più vivibile più moderna | approvato Dup Mobilitati quasi 20 milioni di euro

L’amministrazione di Ceglie Messapica ha approvato il Dup 2026-2028 durante il consiglio comunale di ieri. Con questa mossa, la città si impegna a diventare più sicura, più vivibile e più moderna. Sono stati messi in campo quasi 20 milioni di euro per realizzare i progetti previsti. La decisione segna un passo importante per il futuro di Ceglie, che ora ha una linea guida chiara su cosa fare nei prossimi anni.

CEGLIE MESSAPICA - Con l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2026-2028, nel corso del Consiglio comunale del 2 febbraio 2026, l'Amministrazione di Ceglie Messapica compie un atto fondamentale: dare una direzione chiara e credibile allo sviluppo della città nei prossimi anni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Regione Lazio, Rfi e Astral hanno stipulato una convenzione che prevede un investimento di 160 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria Roma-Viterbo.

