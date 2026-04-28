Senigallia furti in libreria Mondadori ripresi dalle spycam | sotto accusa l?editrice ora farà 180 ore di volontariato

A Senigallia, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza alcuni furti avvenuti all’interno di una libreria del gruppo Mondadori. L’editrice coinvolta nel caso è stata messa sotto accusa e dovrà svolgere 180 ore di volontariato come parte di un accordo di messa alla prova. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza del negozio e sui controlli interni del punto vendita.

SENIGALLIA - Libri rubati dagli scaffali dello store Mondadori: l’editrice finita sotto accusa farà la messa alla prova. Il via libera alla richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Sara Sbarbati ed Elisabetta Allegrezza, è stato dato dal giudice Paola Moscaroli. Per la 60enne senigalliese si profila un percorso di 180 ore di volontariato. Il processo verrà sospeso per un anno: se la Map dovesse essere giudicata positivamente, allora il reato verrà dichiarato estinto. Il rapporto L’imprenditrice, una 60enne di Senigallia, deve rispondere di tre distinti episodi di furti, avvenuti tra novembre 2024 e febbraio 2025. All’epoca collaborava con il negozio di corso II Giugno.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Senigallia, furti in libreria Mondadori ripresi dalle spycam: sotto accusa l?editrice, ora farà 180 ore di volontariato Notizie correlate Furti tra gli scaffali della libreria, un?editrice stanata dalle spycam a Senigallia: farà la messa alla provaSENIGALLIA Libri rubati dagli scaffali dello store Mondadori: sotto accusa ci finisce un’editrice. Mondadori vuole comprare Hoepli: presentata l'offerta per una parte della casa editriceIl Gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per l'acquisizione del ramo di Hoepli relativo all'editoria scolastica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Senigallia, furti in libreria Mondadori ripresi dalle spycam: sotto accusa l’editrice, ora farà 180 ore di volontariato; Furti in libreria Mondadori: la colpevole condannata alla messa alla prova. Dovrà svolgere lavori di pubblica utilità. Senigallia, furti in libreria Mondadori ripresi dalle spycam: sotto accusa l’editrice, ora farà 180 ore di volontariatoSENIGALLIA - Libri rubati dagli scaffali dello store Mondadori: l’editrice finita sotto accusa farà la messa alla prova. Il via libera alla richiesta della difesa, rappresentata ... corriereadriatico.it Furti tra gli scaffali della libreria, un’editrice stanata dalle spycam a Senigallia: farà la messa alla provaSENIGALLIA Libri rubati dagli scaffali dello store Mondadori: sotto accusa ci finisce un’editrice. Una donna che, all’epoca dei fatti, collaborava proprio con il negozio di corso II Giugno. corriereadriatico.it Cronaca. Senigallia, raffica di controlli nel ponte: 5 patenti ritirate - facebook.com facebook