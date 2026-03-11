Furti tra gli scaffali della libreria un?editrice stanata dalle spycam a Senigallia | farà la messa alla prova

A Senigallia, una donna che all’epoca dei fatti lavorava come editrice è stata individuata dalle telecamere di sorveglianza mentre rubava libri dagli scaffali della libreria Mondadori di corso II. La donna, ora coinvolta in un procedimento legale, dovrà affrontare una possibile messa alla prova. La vicenda si è svolta recentemente e ha portato all’identificazione della sospettata.

SENIGALLIA Libri rubati dagli scaffali dello store Mondadori: sotto accusa ci finisce un’editrice. Una donna che, all’epoca dei fatti, collaborava proprio con il negozio di corso II Giugno. L’imprenditrice, una 60enne di Senigallia, deve rispondere di tre distinti episodi di furti, avvenuti tra novembre 2024 e febbraio 2025. Ieri mattina si è tenuta l’udienza davanti al giudice Paola Moscaroli. La difesa dell’imputata, rappresentata dagli avvocati Sara Sbarbati ed Elisabetta Allegrezza, ha chiesto di procedere con un percorso di messa alla prova. Il programma di volontariato è già pronto, il giudice darà il nulla osta nell’udienza del 23 aprile. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

