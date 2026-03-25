Il Gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per l'acquisto del ramo di Hoepli dedicato all'editoria scolastica. La proposta riguarda solo questa divisione e non l'intera casa editrice. La trattativa si concentra esclusivamente su questa parte dell’azienda. Non sono stati forniti dettagli sul valore dell’offerta né sui tempi di eventuale accordo.

Il Gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per l'acquisizione del ramo di Hoepli relativo all'editoria scolastica. La proposta è stata sottoposta al liquidatore, nominato lo scorso 10 marzo dall'assemblea dei soci che hanno deciso per la liquidazione volontaria della storica realtà editoriale milanese e della relativa libreria nell'omonima via del centro. Lo fa sapere il colosso italiano guidato da Marina Berlusconi, che in una nota ha aggiunto che “eventuali ulteriori sviluppi saranno oggetti di comunicazione al mercato”. L'amministratore delegato di Mondadori, Antonio Porro, ha evidenziato: “Nel monitorare con attenzione l'evoluzione della situazione, verificheremo se dovessero aprirsi eventuali nuove opportunità che ci possano far riconsiderare ulteriori asset di Hoepli”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Mondadori vuole comprare Hoepli: presentata l'offerta per una parte della casa editrice

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