Un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita nel suo letto a Sant’Angelo, una frazione di Senigallia. L’allarme è stato dato dagli amici, che hanno segnalato la sua assenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe dovuta a un malore improvviso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause.

? Cosa sapere Uomo di 77 anni trovato morto nel letto a Sant’Angelo, Senigallia.. Il decesso per malore improvviso viene accertato dopo l'allarme lanciato dagli amici.. Il ritrovamento di un uomo di 77 anni senza vita nel suo appartamento a Sant’Angelo, località di Senigallia, è avvenuto dopo che l’assenza prolungata del settantenne dal suo circolo abituale aveva allarmato gli amici. Il silenzio che si era avvertito intorno all’uomo per diversi giorni ha finito per spezzare la routine quotidiana della zona. Tutto è iniziato quando i frequentatori del circolo, dove il settantenne si recava regolarmente per socializzare, hanno notato con preoccupazione la sua mancanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, allarme per l’assenza: trovato morto l’anziano nel letto

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