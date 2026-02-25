Scomparso da ieri pomeriggio anziano trovato morto nel Salernitano

Da anteprima24.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trovato senza vita in un frutteto a Nocera Inferiore (Salerno), il 78enne Paride De Maio di cui non si avevano notizie da martedì pomeriggio. A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco, supportati dalle unità cinofile. Le ricerche erano andate avanti ininterrottamente per ore. Sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri e del medico legale per ricostruire le cause della morte del 78enne.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scomparso da ieri pomeriggio anziano trovato morto nel salernitano
© Anteprima24.it - Scomparso da ieri pomeriggio, anziano trovato morto nel Salernitano

Leggi anche:
Tragedia nel salernitano: trovato morto il 64enne scomparso dalla casa di riposo
Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un fosso: era scomparso nel pomeriggio a Frosinone. «Caduto con la bici»

Temi più discussi: Alessandro Giannetti scomparso, l'auto trovata nell'Aniene. Si lavora per recuperarla; Giovane scomparso da 10 giorni: si setacciano i pozzi, elicottero in volo; Cade durante un’escursione tra i monti dell’alto Garda: 28enne trovato morto in un dirupo; ? Scomparso da diverse ore, tragico epilogo: ritrovato senza vita - BresciaToday.

Nocera Inferiore, 78enne è scomparso da ieri: ricerche ancora senza esitoStampa E’ scomparso da  ieri pomeriggio Paride De Maio. Il 78enne di Nocera inferiore – come riporta anche la pagine Facebook dell’emittente Telenuova – si è allontanato dalla sua abitazione di via Si ... salernonotizie.it

scomparso da ieri pomeriggioScomparso Paride De Maio: ricerche in corso tra Nocera Inferiore e Nocera SuperioreNon si hanno più notizie da ieri pomeriggio, intorno alle 16.15, dopo l’allontanamento dalla propria abitazione. agro24.it