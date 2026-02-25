Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trovato senza vita in un frutteto a Nocera Inferiore (Salerno), il 78enne Paride De Maio di cui non si avevano notizie da martedì pomeriggio. A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco, supportati dalle unità cinofile. Le ricerche erano andate avanti ininterrottamente per ore. Sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri e del medico legale per ricostruire le cause della morte del 78enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scomparso da ieri pomeriggio, anziano trovato morto nel Salernitano

Leggi anche:

Tragedia nel salernitano: trovato morto il 64enne scomparso dalla casa di riposo

Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un fosso: era scomparso nel pomeriggio a Frosinone. «Caduto con la bici»

Temi più discussi: Alessandro Giannetti scomparso, l'auto trovata nell'Aniene. Si lavora per recuperarla; Giovane scomparso da 10 giorni: si setacciano i pozzi, elicottero in volo; Cade durante un’escursione tra i monti dell’alto Garda: 28enne trovato morto in un dirupo; ? Scomparso da diverse ore, tragico epilogo: ritrovato senza vita - BresciaToday.

Nocera Inferiore, 78enne è scomparso da ieri: ricerche ancora senza esitoStampa E’ scomparso da ieri pomeriggio Paride De Maio. Il 78enne di Nocera inferiore – come riporta anche la pagine Facebook dell’emittente Telenuova – si è allontanato dalla sua abitazione di via Si ... salernonotizie.it

Scomparso Paride De Maio: ricerche in corso tra Nocera Inferiore e Nocera SuperioreNon si hanno più notizie da ieri pomeriggio, intorno alle 16.15, dopo l’allontanamento dalla propria abitazione. agro24.it

Ritrovato purtroppo senza vita Paride, scomparso ieri mattina a #NoceraInferiore (#Salerno). Il corpo rinvenuto nei pressi del “Percorso della salute”. Condoglianze ai familiari, che avevano pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto” e s - facebook.com facebook

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si stringe attorno alla famiglia del dott. Francesco Maneschi, primario della nostra UOC di Ostetricia e Ginecologia, scomparso ieri improvvisamente al nostro affetto. Leggi di più sul nostro sito: hsangiovanni x.com