Secondo quanto riportato da una fonte, Harry Styles e Zoë Kravitz sarebbero fidanzati e avrebbero deciso di sposarsi. La notizia arriva dopo circa otto mesi di relazione tra i due e si parla anche di un anello da sogno che avrebbe accompagnato questa decisione. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma i dettagli sulla loro relazione continuano a fare notizia.

Harry Styles e Zoë Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati. Secondo quanto riportato da Page Six, la coppia avrebbe deciso di compiere il grande passo dopo circa otto mesi di relazione. L’indiscrezione arriva dopo che l’attrice è stata fotografata a Londra la scorsa settimana con un enorme anello di diamanti al dito sinistro, mentre scambiava baci appassionati con il cantante britannico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ExtraTV (@extratv) Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato che Styles, 32 anni, sarebbe completamente conquistato dalla star di Big Little Lies. “ È totalmente infatuato. Farebbe follie per lei ”, ha rivelato l’insider, aggiungendo che Kravitz, 37 anni, “ è al settimo cielo ”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Harry Styles e Zoë Kravitz si sposano? l’anello da sogno dopo 8 mesi d’amore

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