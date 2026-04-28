Secondo alcune fonti, l’attore e cantante avrebbe chiesto alla collega di sposarlo dopo otto mesi di convivenza. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, generando reazioni tra i fan e i media. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dai diretti interessati. La coppia ha iniziato a frequentarsi pubblicamente circa due mesi fa.

Harry Styles avrebbe chiesto a Zoe Kravitz di sposarlo dopo soli otto mesi di relazione. Scopri tutti i dettagli dell’indiscrezione che ha fatto il giro del mondo e perché i fan sono in delirio. La proposta che nessuno si aspettava. Ci sono notizie che entrano nel e non ti lasciano più. Questa è una di quelle. Harry Styles, il cantante britannico più amato della sua generazione, avrebbe fatto la proposta di matrimonio all’attrice Zoe Kravitz, e lei avrebbe detto sì. La notizia, lanciata inizialmente da Page Six e confermata da una fonte vicina alla coppia al magazine People, ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, scatenando un’ondata di entusiasmo — e qualche incredulità — tra i fan di entrambi i protagonisti.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Harry Styles e Zoe Kravitz fidanzati: la proposta di matrimonio dopo 8 mesi d’amore

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