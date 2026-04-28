Selezionee di Miss Mamma Italiana alla bergamasca Melissa Galbusera la fascia gold

Sono in corso le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2026” in diverse città italiane. La manifestazione, alla sua 33esima edizione, è organizzata dalla Te e mira a valorizzare le mamme partecipanti. Tra le concorrenti, la bergamasca Melissa Galbusera ha ottenuto la fascia “gold”. Le candidate vengono giudicate in base a diversi criteri durante le prove di selezione.

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “ Gold ” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “ Evergreen ” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “ Arianne ” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria CabralProseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla... Bellezza e simpatia senza età: a una sanmaurese la fascia di Miss Mamma "Evergreen"Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss mamma italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua... Aggiornamenti e dibattiti Selezionee di Miss Mamma Italiana, alla bergamasca Melissa Galbusera la fascia goldProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Pa ... bergamonews.it Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseDomenica 19 aprile, al teatro comunale di Staffolo (Ancona), con il patrocinio del Comune di Staffolo, si è svolta una selezione valida per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2026 ... cesenatoday.it