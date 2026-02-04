reggio calabria al planetarium pythagoras il secondo appuntamento della rassegna lo strappo nel ci

Venerdì sera il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ospita il secondo appuntamento della rassegna “Lo strappo nel ci”. Alle 21.00, il luogo si trasforma in un teatro filosofico, offrendo al pubblico una serata diversa, tra riflessioni e pensieri. La partecipazione è aperta a tutti, curiosi e appassionati di idee.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 21.00, il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria si trasforma in un teatro filosofico. Non per proiettare stelle o galassie, ma per interrogare il confine tra realtà e finzione. È il secondo appuntamento della rassegna “Lo strappo nel cielo di carta”, un ciclo che, con tono provocatorio e profondità intellettuale, indaga i modi in cui la nostra percezione del mondo è sempre più condizionata da costruzioni narrative. Questa volta, il fulcro è un nome che ha attraversato il secolo: Truman Burbank. Il protagonista del film *The Truman Show*, diretto da Peter Weir nel 1998, non è solo un personaggio cinematografico, ma un simbolo della nostra epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

