Il mondo vero è diventato un reality | incontro al Planetarium Pythagoras

Questa sera al Planetarium Pythagoras si è tenuto un incontro che ha attirato molti appassionati. Maurizio Ferraris ha spiegato come il mondo reale sia ormai simile a un reality show, con eventi e immagini che sembrano usciti da una trasmissione televisiva. La discussione ha fatto riflettere su come la realtà venga plasmata dai media e dalle immagini che ci circondano ogni giorno.

"Il mondo vero è diventato una favola" scriveva Friedrich Nietzsche. Oggi, con Maurizio Ferraris, potremmo ben dire che "Il mondo vero è diventato un reality". Di questo si discuterà venerdì 6 febbraio alle 21 al Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel secondo.

