Calendario Italia Nations League 2026 27 | ecco le date e gli orari delle gare degli azzurri Il programma

La Nazionale italiana scenderà in campo nella Nations League 202627, un impegno importante che richiede preparazione e attenzione. La competizione si svolgerà tra diverse date, con incontri programmati in vari stadi italiani e europei. I tifosi potranno seguire le partite degli azzurri di Rino Gattuso, che si sono detti pronti a dare il massimo per ottenere risultati positivi. Ecco le date e gli orari delle sfide, un calendario da tenere d'occhio per non perdere nessuna emozione.

Calendario Italia Nations League 202627: vediamo le date e gli orari delle gare degli azzurri di Rino Gattuso nella competizione. Il programma. L’Italia dopo aver scoperto il sorteggio della Nations League, dove è stata inserita nel gruppo A della Lega A con Francia, Belgio e Turchia, ha saputo anche le novità sul calendario. ULTIMISSIME JUVE LIVE Calendario Italia Nations League 202627, date e orari. PRIMA GIORNATA. Olanda-Germania 24 settembre 2026, 20:45. Serbia-Grecia 24 settembre 2026, 20:45. Norvegia-Danimarca 24 settembre 2026, 20:45. Portogallo-Galles 24 settembre 2026, 20:45. ITALIA-BELGIO 25 settembre 2026, 20:45. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L’Italia ha ufficialmente iniziato il suo cammino nella Nations League 202627, entrando nel gruppo A insieme a Francia, Belgio e Turchia, con le prime partite che si giocheranno già a settembre.

Il calendario e gli orari ufficiali dell’Italia nella Nations League 202627 sono stati annunciati oggi, dopo settimane di attesa, con il dettaglio delle date che segneranno le sfide chiave della squadra azzurra nel torneo.

