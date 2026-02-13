Calendario Italia Nations League 2026 27 | date e orari ufficiali del cammino degli azzurri nella competizione Il programma completo

L’Italia ha ufficialmente iniziato il suo cammino nella Nations League 202627, entrando nel gruppo A insieme a Francia, Belgio e Turchia, con le prime partite che si giocheranno già a settembre. La UEFA ha reso noto il calendario completo, con date e orari delle sfide, che prevedono incontri molto attesi tra le nazionali europee. Tra le novità, il match inaugurale contro la Francia si svolgerà a Milano, il 6 settembre alle 20:45, e sarà il primo vero banco di prova per gli azzurri di Roberto Mancini in questa fase della competizione.

L'Italia è stata inserita nel gruppo A della Lega A nella Nations League 202627 con Francia, Belgio e Turchia. Gli altri gironi sono composti così: Germania, Olanda, Serbia e Grecia (Gruppo B); Spagna, Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca (Gruppo C), Portogallo, Danimarca, Norvegia e Galles (Gruppo D).

Il calendario e gli orari ufficiali dell’Italia nella Nations League 202627 sono stati annunciati oggi, dopo settimane di attesa, con il dettaglio delle date che segneranno le sfide chiave della squadra azzurra nel torneo.

L’Italia di Gattuso si prepara a un girone complicato nella prossima Nations League.

