Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina | 47 film incontri con gli autori ed eventi speciali a Milano

Il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina si svolge a Milano e presenta un programma di 47 film, di cui 21 sono stati realizzati da donne. Tra le proiezioni, 23 sono prime italiane, una è in prima europea e un’altra in prima internazionale. Oltre alle proiezioni, il festival prevede incontri con gli autori e eventi speciali dedicati al cinema di queste regioni.

Milano, 10 marzo 2026 – Quarantasette film di cui 21 realizzati da donne. Circa la metà, esattamente 23 sono prime italiane, uno è in prima europea e uno in prima internazionale. Incontri con gli autori ed eventi speciali dedicati al cinema e alle culture di Africa, Asia e America Latina, che si svolgeranno in diverse location, Cinema Godard di Fondazione Prada, Cineteca Milano Arlecchino, Cineteca Milano MIC e Auditorium San Fedele a Milano. E 37 pellicole disponibili anche online si Mymovies.it per offrire al pubblico un'esperienza accessibile in tutta Italia. Torna dal 20 al 29 marzo 2026 la trentacinquesima edizione il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America latina organizzato da Coe Ets e Terre des Hommes Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

