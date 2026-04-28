La senatrice a vita Liliana Segre ha riferito di aver ricevuto messaggi violenti, con alcuni utenti che le hanno scritto “perché non muori” nonostante abbia 96 anni. La denuncia è stata fatta durante un convegno intitolato “Le vittime dell’odio”, organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori della Polizia criminale. L’evento si è concentrato sui casi di discriminazione e violenza sui social network.

La senatrice a vita Liliana Segre vittima di messaggi violenti. La denuncia è arrivata in occasione del convegno dal titolo “Le vittime dell’odio”, organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (Oscad) della Direzione centrale per la Polizia criminale. “L’odio è talmente vasto che questa valanga trascina le persone. Io ho quasi 96 anni, sono vicina alla morte, eppure ci sono persone che mi scrivono: ‘Perché non muori’. Ora, certo succederà, magari non nei prossimi giorni”, ha detto Segre. “Tu cosa pensi – ha domandato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – Sarà da curare questo qui o sono da curare io?”. Liliana Segre: “Sono una donna di pace”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Liliana Segre: “Ho 96 anni e ancora mi dicono ‘perché non muori'”

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