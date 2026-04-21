Nella seconda puntata della nuova stagione di ‘Belve’, sono intervenuti ospiti come Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. La trasmissione, trasmessa in prima serata, ha ottenuto uno share dell’8,6% con circa 1.28 milioni di spettatori. La puntata ha visto l’intervento di diversi personaggi noti nel panorama dello spettacolo e della musica italiana.

Roma, 21 aprile 2026 – La seconda puntata della nuova stagione di ‘Belve’ ha registrato uno share dell'8,6%, pari a un milione e 280mila spettatori. Francesca Fagnani continua a macinare successi con un format ormai consolidato e pungente che mira a portare sullo schermo personaggi controversi e a mostrarli senza nessun filtro. Ecco chi ci sarà nella puntata di questa sera. Gli ospiti di martedì 21 aprile. La prima ospite annunciato della seconda puntata di ‘Belve’ è l’attrice danese Brigitte Nielsen, icona anni ’80. Tra il 1985 e il 1987 è stata sposata con il collega hollywoodiano Sylvester Stallone e anche di lui si è parlato nella chiacchierata con Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono gli ospiti di Belve. Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva sullo sgabello più scomodo della Tv italiana

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