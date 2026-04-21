Chi sono gli ospiti di Belve Brigitte Nielsen Elettra Lamborghini e Shiva sullo sgabello più scomodo della Tv italiana

Da quotidiano.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda puntata della nuova stagione di ‘Belve’, sono intervenuti ospiti come Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. La trasmissione, trasmessa in prima serata, ha ottenuto uno share dell’8,6% con circa 1.28 milioni di spettatori. La puntata ha visto l’intervento di diversi personaggi noti nel panorama dello spettacolo e della musica italiana.

Roma, 21 aprile 2026 – La seconda puntata della nuova stagione di ‘Belve’ ha registrato uno share dell'8,6%, pari a un milione e 280mila spettatori. Francesca Fagnani continua a macinare successi con un format ormai consolidato e pungente che mira a portare sullo schermo personaggi controversi e a mostrarli senza nessun filtro. Ecco chi ci sarà nella puntata di questa sera. Gli ospiti di martedì 21 aprile. La prima ospite annunciato della seconda puntata di ‘Belve’ è l’attrice danese Brigitte Nielsen, icona anni ’80. Tra il 1985 e il 1987 è stata sposata con il collega hollywoodiano Sylvester Stallone e anche di lui si è parlato nella chiacchierata con Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi sono gli ospiti di belve brigitte nielsen elettra lamborghini e shiva sullo sgabello pi249 scomodo della tv italiana
© Quotidiano.net - Chi sono gli ospiti di Belve. Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva sullo sgabello più scomodo della Tv italiana

Notizie correlate

Belve: Shiva, Brigitte Nielsen e Elettra Lamborghini ospiti della terza puntataMartedì 21 aprile attesi aBelvetre personaggi molto diversi tra di loro con storie complesse e pronti a far parlare di sé.

Leggi anche: Terzo appuntamento stasera su Rai 2 con "Belve 2026". Ospiti Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Belve, chi sono gli ospiti della puntata di martedì 21 aprile; Belve, gli ospiti della terza puntata: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva; Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: Ossessivo e pericoloso. La parole sull'alcolismo; Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 21 aprile: Elettra Lamborghini e Brigitte Nielsen.

brigitte nielsen chi sono gli ospitiChi sono gli ospiti di Belve. Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva sullo sgabello più scomodo della Tv italianaLa prima ospite annunciato della seconda puntata di ‘Belve’ è l’attrice danese Brigitte Nielsen, icona anni ’80. Tra il 1985 e il 1987 è stata sposata con il collega hollywoodiano Sylvester Stallone e ... quotidiano.net

brigitte nielsen chi sono gli ospitiAnticipazioni Belve, puntata del 21 aprile 2026: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva sono gli ospitiQuesta sera, martedì 21 aprile 2026, andrà in onda la terza puntata della stagione di Belve con diversi ospiti. Scopriamo le ... alfemminile.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.