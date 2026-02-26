Ivano Fossati e Lorenzo Maragoni per la 5^ edizione di Casa del Pensiero a Santa Margherita

A Santa Margherita Ligure si tiene la quinta edizione di “Casa del Pensiero”, un evento che coinvolge artisti e pubblico in un momento di confronto e riflessione. La manifestazione si svolge in un’atmosfera informale, offrendo l’opportunità di ascoltare interventi e partecipare a incontri dedicati alla cultura e alla creatività. L’appuntamento si inserisce nel calendario locale come un momento di aggregazione e scambio.

Nuovo appuntamento a Santa Margherita Ligure con il Progetto Casa del Pensiero, giunto alla 5^ edizione. Casa del Pensiero è un Progetto dell’Università di Genova e del Comune di Santa Margherita Ligure, realizzato dal Teatro Ipotesi di Genova e che si avvale di un importante partner come l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, della collaborazione di Villa Durazzo e del prestigioso patrocinio di RAI Liguria. Il progetto, totalmente gratuito per i partecipanti, prevede che dodici studenti universitari, nel corso di ognuno dei due seminari in programma (24 in totale), dialoghino con il docente e tra loro sia negli spazi di Villa Durazzo, sia nel ristorante dove si pranzerà insieme e sia en plein air nella natura e davanti al mare di Santa Margherita Ligure. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Inter Santa Margherita, nuova edizione speciale: c’è un concorso per i tifosi

La Stand-Up Poetry di Lorenzo Maragoni alla Sagrantino wine & performanceUno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di testi che parlano d’amore, di lavoro, d’arte e anche di poesia.

Temi più discussi: Casa del Pensiero, a Santa Margherita Ligure seminari e incontri pubblici con Ivano Fossati e Lorenzo Maragoni; Casa del Pensiero, dodici studenti a confronto con Ivano Fossati; Ivano Fossati torna con la Casa del Pensiero: seminari e incontri con gli studenti; Petruzzelli riapre a Santa Margherita la Casa del pensiero e Ivano Fossati torna professore.

Ivano Fossati e Lorenzo Maragoni per la 5^ edizione di Casa del Pensiero a Santa MargheritaIl 15, 16 e 17 maggio (sempre a Villa Durazzo) avrà luogo il secondo seminario in programma dal titolo Come scrivere poesie di pace che sarà a cura di Lorenzo Maragoni, poeta, performer e campione ... genovatoday.it

Casa del Pensiero, a Santa Margherita Ligure seminari e incontri pubblici con Ivano Fossati e Lorenzo MaragoniOggi è stata presentata la quinta edizione della Casa del Pensiero, progetto dell’Università di Genova e del Comune di Santa Margherita Ligure, che si terrà ... radioaldebaran.it

Segnate l'ora sul calendario: venerdì 27 febbraio scatta il click-day per l'evento dell'estate a San Pancrazio Salentino! Fiorella Mannoia torna ad incantarci con "Anime Salve", lo stupendo omaggio a due giganti come Fabrizio De André e Ivano Fossati. Scopri i facebook

Benvenuti, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni! Oggi vi portiamo alla scoperta di un artista eclettico e straordinario: Ivano Alberto Fossati. Nato a Genova nel lontano 21 settembre 1951, Fossati è un vero e proprio genio della musica italiana, un cantauto x.com