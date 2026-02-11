Seconda categoria il Gradara impone il pari alla capolista Allunga l’Olimpia Ostra Vetere Ankon Dorica verso il traguardo promozione Trecastelli rifiata le altre non ne approfittano

Il Trecastelli si ferma sul pareggio contro il Gradara, che resiste e blocca la sua corsa. La capolista Olimpia Ostra Vetere allunga, mentre l’Ankon Dorica si avvicina alla promozione. Le altre squadre non riescono a sfruttare l’occasione per avvicinarsi alla vetta.

Si ferma la marcia vittoriosa del Trecastelli che è costretto al pareggio dal coriaceo Gradara nella quarta giornata di ritorno del girone B di Seconda Categoria. La dominatrice del raggruppamento termina il suo incontro sull’1-1, stavolta non basta l’ennesimo gol stagionale del centrocampista trasformatosi in bomber Marco Carboni, per i locali va a segno Cambrini. Però in vetta non cambia sostanzialmente nulla perché il Real Mombaroccio non ne approfitta e incappa nel secondo pareggio consecutivo, anche questo in trasferta, 0-0 sul campo del VF Adriatico penultimo. Le altre sono ormai staccatissime: di fatto, anche questa quarta di ritorno va in archivio a vantaggio della leader. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Si conclude il campionato di Seconda Categoria 2025, con Trecastelli, Ostra Vetere e Ankon in testa nei rispettivi gironi.

Nella sedicesima giornata di Seconda Categoria, la Polisportiva Trecastelli ottiene un'altra vittoria nel girone B.

