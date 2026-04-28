Nel primo semestre dell’anno, il traffico di passeggeri negli aeroporti ha registrato un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024. I ricavi complessivi sono cresciuti, raggiungendo circa 190 milioni di euro, grazie anche a un incremento dei passeggeri che ha interessato in particolare gli scali di Malpensa e Linate. I dati ufficiali indicano un trend positivo per le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali.

Traffico dei passeggeri in aumento dell’8% rispetto al 2024 e ricavi in crescita con un risultato netto che segna un utile di 197,8 milioni di euro per Sea Aeroporti di Milano la società di gestione gli scali di Malpensa e Linate: è questo il quadro che emerge dall’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti del bilancio d’esercizio 2025 di Sea Spa. I passeggeri hanno infatti superato quota 42,3 milioni segnando un nuovo record ed è aumentata la merce trasportata con 759,4 mila tonnellate contro le 728 mila tonnellate del 2024 mentre i ricavi di gestione sono saliti a 876,8 milioni di euro (834,1 milioni nel 2024). Anche l’ Ebitda...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sea, record passeggeri e utile in crescita a 190 milioni per Malpensa e Linate

Malpensa - Scali SEA da record, oltre 42 mln di passeggeri

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