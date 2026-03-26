Malpensa e Linate da record | oltre 42 milioni di passeggeri nel 2025 Ma ora pesa l' ombra della guerra

Nel 2025, gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno registrato un totale superiore a 42 milioni di passeggeri, segnando un nuovo record. Il volume di voli in arrivo e partenza è aumentato rispetto agli anni precedenti, contribuendo a migliorare i risultati economici delle strutture. Tuttavia, la presenza di tensioni internazionali legate a un conflitto armato ha generato preoccupazioni in vista dei prossimi mesi.

La guerra in Iran potrebbe influire nei prossimi mesi sulla connettività e sulle rotte a lungo raggio. Ecco tutti i dati Cresce il numero degli aerei che atterrano e decollano, ma anche il numero dei passeggeri e (di conseguenza) ne beneficia anche il bilancio. Il rendiconto del 2025 è stato approvato nei giorni scorsi. Numeri positivi, ma per il 2026 pesa l’incognita della guerra in Medio Oriente. Nel 2025 il sistema aeroportuale di Milano ha raggiunto quota 42,3 milioni di passeggeri, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, Milano Malpensa ha superato i 31,2 milioni di viaggiatori (+9%), mentre Milano Linate ha toccato gli 11,1 milioni (+5%). 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Malpensa e Linate da record: oltre 42 milioni di passeggeri nel 2025. Ma ora pesa l'ombra della guerra Articoli correlati Leggi anche: Crociere, Civitavecchia segna record in Italia: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025 Toscana aeroporti, nuovo record: 9,8 milioni di passeggeri nel 2025. Carrai: “Ora masterplan di Pisa e nuova pista a Firenze”Lo afferma in una nota il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, commentando i dati di traffico del 2025. Aggiornamenti e notizie su Malpensa e Linate da record oltre 42... Temi più discussi: Malpensa, da oggi una pista chiusa per lavori: fino al 9 maggio parte dei voli spostati su Linate; Scatta da oggi la chiusura di una delle due piste dell’aeroporto di Milano Malpensa; Milano Malpensa: da oggi chiude una delle piste per i lavori di manutenzione; Sciopero degli aerei del 18 marzo, la situazione a Malpensa e Linate: orari e fasce di garanzia. Aeroporti, Malpensa traina il gruppo Sea: nel 2025 tre milioni di passeggeri in più. Incognita Medio Oriente sul 2026La società, che controlla anche lo scalo di Milano Linate, archivia il 2025 con un utile di 190,6 milioni (+11,7%). Le destinazioni coinvolte nella guerra del Golfo incidono per il 6% del traffico di ... milanofinanza.it Voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle, obiettivo novembreIl presidente della Regione Abruzzo Marsilio, in riunione a Roma: Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre ... rete8.it Aeroporto d’Abruzzo, verso i voli in continuità territoriale con Linate e Torino Si è conclusa a Roma la seconda seduta della Conferenza dei servizi sugli oneri di servizio pubblico per i collegamenti tra l’Aeroporto d’Abruzzo, Milano Linate e Torino Caselle. - facebook.com facebook Stop al volo Ronchi-Linate, da inizio aprile Ita non effettuerà il servizio #Industriali in pressing "Linea da ripristinare" Luigino Pozzo, presidente #Confindustria #Udine: "Rimanere collegati al principale centro economico italiano è fondamentale. Anche per quei x.com