Durante l'interrogatorio, si saprà se Rocchi fornirà dettagli sulla propria relazione con il mondo dell'Inter. Nel frattempo, un elemento di rilievo resta assente dalla vicenda, ovvero il coinvolgimento diretto di club di Serie A nell'inchiesta della Procura di Milano sul calcio italiano. Finora, nessuna squadra di massimo livello è stata inserita tra gli indagati o coinvolte ufficialmente nelle indagini in corso.

C’è un convitato di pietra in questa inchiesta della Procura di Milano sul mondo del calcio, inchiesta che per ora non tocca alcun club di Serie A. Un vuoto che però stride concettualmente visto che il designatore Rocchi è accusato di frode sportiva in concorso e accusato peraltro di aver indetto una riunione a San Siro per individuare arbitri graditi all’Inter. La frode sportiva non si può mettere in pratica da soli, deve esserci sempre qualcuno che se ne avvantaggia. È il buco dell’inchiesta condotta dal pm Ascione (che presto verrà trasferito perché ha vinto un concorso), inchiesta che pare abbia irritato i vertici della Procura che ne erano all’oscuro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Rocchi parlerà all’interrogatorio, saprà qual è il contatto col mondo Inter

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